نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة وداع مؤثرة من قائد الزمالك لأمير مرتضى منصور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، رسالة مؤثرة إلى أمير مرتضى منصور المشرف السابق على الكرة بالقلعة البيضاء.

وأعلن أمير مرتضى رحيله عن منصبه داخل نادي الزمالك، وذلك عقب قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقاف عمل مجلس إدارة النادي الحالي وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون القلعة البيضاء.

وقال شيكابالا خلال جلسة الفريق مع أمير مرتضى: "أنت من كونت الفريق الحالي الذي حقق الكثير من البطولات وأنت من تعاقدت مع جميع هؤلاء اللاعبين ".

وأضاف "وكنت دائم الدعم الأول لجميع اللاعبين، وذلك بجانب تنفيذك لجميع طلبات الفريق".

وأختتم تصريحاته قائلاً "ونحن سنفوز ببطولة كأس مصر كما وعدناك وسيكون ذلك أقل شيء نقدمه لك بعد جميع إنجازاتك مع الفريق".

ويستعد فريق الكرة حاليًا بنادي الزمالك لمواجهة فريق طلائع الجيش في لقاء مقرر له يوم الثلاثاء المقبل ضمن حسابات دور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر.

جدير بالذكر أن الفريق الأبيض خسر بطولة دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة الماضي على يد غريمه الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم على استاد القاهرة الدولي.