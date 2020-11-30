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أسامة خليل يطالب بمشروع قانون لماكفحة شغب الجماهير

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أحمد جودة - القاهرة - اقترح أسامة خليل نجم الإسماعيلي السابق، ان يقوم مجلس النواب بمشروع قانون خاص بشغب الملاعب، لافتا إلى أن الوضع خارج الملعب عليه علامات استفهام كبيرة، ويجب التصدي له.

وأضاف خليل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" الذي يعرض عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن بعض الأندية تعلم جيد من هم المشاغبين، فيجب أن يكون لهم دور قوي وفعال في حل الأزمة، فما حدث في بور سعيد كان نتيجة تراكمات وما حدث حاليا سيكون له تراكمات أيضا.

وأشار خليل إلى أن الموضوع تعدي ملعب الكرة، فلازم كلنا نساعد، مضيفا أن المسألة تتمثل في قدرة المواطن على التعامل مع اللوائح والقوانين وهذه ظاهرة خطيرة الموضوع أصبح أمن قومي ويجب مواجهته بجدية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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