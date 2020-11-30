نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - فاز نادي مانشستر يونايتد بصعوبة على حساب نظيره فريق ساوثهامتون بنتيجة 3 / 2 وتعادل نادي تشيلسي امام نظيره توتنهام هوتسبير سلبيا بنتيجة 0 / 0.
بينما خسر نادي أرسنال على ملعبه أمام والفرهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف.
وجاءت قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:
هيونج مين سون 9 أهداف.
جيمي فاردي 8 أهداف.
دومينيك كالفيرت لوين 8 أهداف.
محمد صلاح 8 أهداف.
باتريك بامفورد 7 أهداف.
هاري كين 7 أهداف.
كالوم ويلسون 6 أهداف.
أولي واتكنس 6 أهداف.