نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز نادي مانشستر يونايتد بصعوبة على حساب نظيره فريق ساوثهامتون بنتيجة 3 / 2 وتعادل نادي تشيلسي امام نظيره توتنهام هوتسبير سلبيا بنتيجة 0 / 0.

بينما خسر نادي أرسنال على ملعبه أمام والفرهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وجاءت قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:

هيونج مين سون 9 أهداف.

جيمي فاردي 8 أهداف.

دومينيك كالفيرت لوين 8 أهداف.

محمد صلاح 8 أهداف.

باتريك بامفورد 7 أهداف.

هاري كين 7 أهداف.

كالوم ويلسون 6 أهداف.

أولي واتكنس 6 أهداف.