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تعليق ناري من نجم الأهلي بشأن هدف شيكابالا في نهائي دوري أبطال أفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - ألدى مجدي طلبة لاعب الاهلي الأسبق، سعادته عقب تربع الاحمر على عرش افريقيا وتحقيقه لقبه التاسع بدوري الابطال.

وقال طلبة خلال حواره للماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "تتويج الأهلي ببطولة افريقيا جاء في توقيت مهم، وهو فريق يمتلك نظام ثابت طوال تاريخه لا يتغير".

وتابع: النادي الأهلي دائما ما يكون على بعد خطوة عن اقرب منافسه، وشيكابالا احرز هدف "حلو"، ولكن جول أفشة اغلى.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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