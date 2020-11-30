نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي نادي برشلونة نظيره نادي فيرينكفاروسي المجري يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب فيرينكفاروسي الدولي فى المجر فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن نادي برشلونة صعد للدور المقبل من بطولة دروي أبطال أوروبا بينما يحتل نادي فيرينكفاروسي المركز الأخير بالمجموعة.