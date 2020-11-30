نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقاولون العرب يصل للقاهرة بعد الفوز على بطل جيبوتى بالكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب للقاهرة بعد خوض لقاء أرتا سولار في الكونفدرالية .

وحرص المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، المشرف العام علي الكرة بالنادي، علي إستقبال البعثة في مطار القاهرة وهنأهم علي الفوز بضرية البداية بالبطولة الأفريقية كما تواجدت بعض الجماهير في استقبال الفريق.

ولبت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب في جيبوتي برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي دعوة السفير المصري على الغداء في مقر السفارة قبل مغادرتها جيبوتي في السادسة مساء أمس بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جيبوتي ، وقام المهندس محسن صلاح بإهداء السفير درع نادي المقاولون تقديرا لدوره الكبير مع بعثة الفريق خلال الأيام الماضية منذ وصولها لجيبوتي وحتي مغادرة الفريق.

وترأس المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب بعثة الفريق في جيبوتي وتواجد 21 لاعبًا اختارهم عماد النحاس المدير الفني، ويضم الجهاز الفني علاء عبد الغني المدرب العام، والمدربين أحمد زهران ورامي عادل ورامي ربيع، ومحمد فتحي مدرب الحراس، وعبد الرحمن عيسى مدرب الأحمال، والجهاز الإداري مجدي محمد علي وحسين عبد الغني، والجهاز الطبي برئاسة الدكتور وائل نبيل وأخصائي التأهيل محمد صبحي وفتحي علي.

وضمت قائمة اللاعبين محمود أبو السعود وأمير عابد ومحمد سمير وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن خالد جبنة وفادي نجاح وحسن الشامي وعبد الرحمن فاروق وأحمد عبد العزيز زيزو ويوسف الجوهري وحسن شاهين وأحمد داودا وأحمد العربي ومحمد مجلي وأحمد الشيمي وفاروق نور الدين وعبد الله ياسين ومحمد عصام ووسيم نغموشي وسيف الدين الجزيري ويوسف حسن.

وكان المقاولون حقق الفوز امام ارتا سولار بطل جيبوتي بهدف نظيف، السبت الماضي، في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة الكونفيدرالية الافريقية والتي شهدت حضور سفير مصر في جيبوتي محمد مصطفى عرفي بصحبة المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب ورئيس البعثة.

ويلتقي المقاولون مع نظيره أرتا سولار الثامنة مساء الجمعة المقبلة، بإستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن جولة العودة للبطولة الأفريقية.