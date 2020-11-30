أكتر الناس إخلاصًا في عملهم.. سعد سمير يودع طبيب الأهلي

حرص سعد سمير لاعب النادي الاهلي على توديع الطبيب الخاص للنادي الدكتور خالد محمود بعد التقدم بالاستقالة من منصبه كطبيب للنادي.

كتب سعد سمير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "‏كل الشكر والتقدير للدكتورخالد محمود الي أدي مهمته معانا علي اكمل وجه وكان بمثابة أب وأخ أكبر لينا جميعا وأكتر الناس إخلاصًا في عملهم معاناوفعلا اتشرفنابالتعامل مع حضرتك واقل حاجة نقولك شكرا من قلوبنا بجد ونتمني لك التوفيق فيما هو قادم "..

ووافق محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي على استقالة الدكتور خالد محمود مدير الجهاز الطبي بالفريق الأول.

وكشفت مصادر خاصة أن خالد محمود قد تلقى عرضا من أهلي جدة السعودي في شهر أكتوبر الماضي وعرض الأمر علي محمود الخطيب رئيس النادي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة والذين رفضوا الأمر في البداية.

وقالت المصادر إن العرض المالي السعودي كبير جدا لذا وافق الخطيب علي مضض علي رحيل خالد محمود ولكن اشترط بعد إنتهاء فعاليات دوري أبطال افريقيا.

نجح النادي الأهلي في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد اغلبه على الزمالك بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما أمس،ليضرب موعدا مع نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الأفريقي.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الأفريقي، بدون حسين الشحات، الذي تأكد غياب عن المباراة التي تقام في العاشر من ديسمبر المقبل، بعد حصوله على الكارت الأحمر في نهاية مباراة نهائي القرن بدوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت أمس الجمعة.

وبات غياب الشحات أمام بطل المغرب في السوبر الأفريقي لحصوله على الكارت الأحمر، ومن ثم لن يشارك مع المارد الأحمر والمساهمة مع زملائه في حصد البطولة الأفريقية.

وأهدر حسين الشحات فرصتين محققتين خلال مباراة الزمالك التي أقيمت أمس أمام الغريم التلقيدي الزمالك، الأولى في بداية المباراة، بعد انفراد من الجهة اليمنى، والثانية في كرة أمام مرمى محمد أبوجبل الفارغ سددها ارتدت من القائم الأيسر لأبو جبل.