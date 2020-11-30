وتبقي لقاءين بين ليستر سيتي وفولهام ومباراة وأستون فيلا مع وست هام.
وافتتح يان بيدناريك لاعب ساوثهامبتون أهداف المباراة في الدقيقة 23، قبل أن يأتي جيمس وارد ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 33.
وسيطر ساوثهامبتون على مجريات الشوط الأول بالكامل، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 56% مقابل 44%.
وفي الشوط الثاني قام لاعبي مانشستر يونايتد بالضغط من أجل تحقيق التعادل والسعي نحو المكسب وتحقيق الثلاث نقاط .
واستطاع برونو فيرنانديز لاعب مان يونايتد من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 59 بعد تمريرة رائعة من الأورجوياني إدينسون كافاني .
وفي الدقيقة 74 نجح كافاني من تسجيل الهدف الثاني والتعادل لفريق مانشستر يونايتد بعدما اصطدمت الكرة في مدافع ساوثهامبتون ثم ردت الكرة له ليضعها في الشباك .
وقبل لحظات من إنتهاء المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ، استطاع كافاني من تسجيل هدف ثاني له وثالث لفريق مان يونايتد ليقود الفريق لتحقيق الثلاث نقاط في المباراة.
وجاءت قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:
هيونج مين سون 9 أهداف.
جيمي فاردي 8 أهداف.
دومينيك كالفيرت لوين 8 أهداف.
محمد صلاح 8 أهداف.
باتريك بامفورد 7 أهداف.
هاري كين 7 أهداف.
كالوم ويلسون 6 أهداف.
أولي واتكنس 6 أهداف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات الجولة العاشرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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