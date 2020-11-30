نشر موقع "دوت الخليج" على مدار صباح اليوم، الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
- وجه محمود عبدالرازق "شيكابالا" نجم وقائد نادي الزمالك، رسالة إلى أمير مرتضي منصور بعد رحيله عن صفوف القلعة البيضاء وتقديمه استقالته من منصبة كمشرف على الكرة.
- قرر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تشكيل لجنة رباعية للحكماء لمساعدة اللجنة المؤقتة التي ستتسلم نادي الزمالك غدًا، الإثنين، في إدارة شئون النادي لعبور الفترة الحالية عقب إيقاف مجلس الزمالك برئاسة مرتضي منصور مؤقتا لوجود مخالفات مالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة.. ماذا قال شيكابالا لـ أمير مرتضي بعد رحيله عن الزمالك؟.. وقف جميع الأنشطة الرياضية في نادي سموحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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