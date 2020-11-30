أخبار الرياضة.. ماذا قال شيكابالا لـ أمير مرتضي بعد رحيله عن الزمالك؟.. وقف جميع الأنشطة الرياضية في نادي سموحة

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار صباح اليوم، الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

- قررت إدارة نادى سموحه برئاسة المهندس فرج عامر وقف جميع الأنشطة الرياضية داخل النادى يوم الأربعاء المقبل، الثانى من ديسمبر، نظرا لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادى.

- وجه محمود عبدالرازق "شيكابالا" نجم وقائد نادي الزمالك، رسالة إلى أمير مرتضي منصور بعد رحيله عن صفوف القلعة البيضاء وتقديمه استقالته من منصبة كمشرف على الكرة.

- قرر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تشكيل لجنة رباعية للحكماء لمساعدة اللجنة المؤقتة التي ستتسلم نادي الزمالك غدًا، الإثنين، في إدارة شئون النادي لعبور الفترة الحالية عقب إيقاف مجلس الزمالك برئاسة مرتضي منصور مؤقتا لوجود مخالفات مالية.

- يستعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن لتجهز الفريق للمواجهة الهامة و المرتقبة أمام النادي الأهلي فى لقاء نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الرياضى 2019_2020 بعد غد الثلاثاء على ملعب استاد السويس الجديد في تمام الثامنة مساءً .