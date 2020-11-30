مواعيد مباريات اليوم الاثنين 30-11-2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2020، عدد من المواجهات نارية في مختلف ملاعب العالم، أهمها مبارات الدوري السعودي والدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أهم مواعيد مباريات اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2020، على النحو التالي.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم والقنوات الناقلة 12:00 ظهرا، اف. سي. طوكيو - اليابان × أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7 12:00 ظهرا، بكين جوان – الصين × إف سي سيئول - كوريا الجنوبية ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8 03:00 عصرا، شنجهاي شنوا – الصين × بيرث جلوري – أستراليا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7 03:00 تذاع عبر قناة، تشيانجراي يونايتد – تايلاند × ميلبورن فيكتوري - أستراليا ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8 مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة 07:30 مساء، ليستر سيتي × فولهام، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 10:00 مساء، وست هام يونايتد × أستون فيلا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة 10:00 مساء، ريال بيتيس × إيبار مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة 07:30 مساء، تورينو × سامبدوريا 09:45 مساء، جنوى × بارما، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

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