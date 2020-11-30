اليوم.. الاجتماع الأول للجنة المكلفة بإدارة الزمالك

وتشكلت اللجنة القضائية التي تدير الزمالك من المستشار أحمد بكري رئيسا وعضوية كل من المستشار هشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ، والمستشار محمد سيد عطية، المحام العام الأول.

وكانت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي قد أصدرت قرارا بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور لحين انتهاء تحقيقات النيابة فى المخالفات المالية والإدارية التى رصدها تقرير لجان التفتيش على القلعة البيضاء .

ويستقر أعضاء اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك صباح اليوم على موعد عقد الاجتماع سواء عصرا أو مساء اليوم بمقر النادي .

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية ، فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 وتضمن ما يلي:

أولًا: فيما يتعلق بنادى الزمالك للألعاب الرياضية فقد تقرر:

• إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

• وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامه ،وما سوف تسفر عنه من نتائج ،أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة ايهما أقرب.

• تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.