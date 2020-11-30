الارشيف / الرياضة

موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة بعد الفوز على ساوثهامبتون

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة بعد الفوز على ساوثهامبتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على حساب ساوثهامبتون، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سانت ماري، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيلتقي مانشستر يونايتد مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الأربعاء المقبل على ملعب أولدترافورد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وستقام المباراة بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا