نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواجهات الجولة الثانية لمجموعة بحرى بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غداً الثلاثاء منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى بإقامة 6 مباريات قوية ومرتقبة بينما تأجلت مواجهتي الرجاء مع بلدية المحلة، وبنى عبيد مع المنصورة.



ويقدم "الفجر الرياضي" مباريات الثلاثاء 1/12/2020



1- أبو قير مع دكرنس



يحل فريق دكرنس بقيادة مصطفى عبده ضيفاً ثقيلاً على فريق أبو قير بقيادة أحمد الكأس، ويدخل فريق أبو قير اللقاء وهو على القمة برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه على فريق كفر الشيخ بهدفين مقابل هدف، بينما فريق دكرنس وصيف المجموعة برصيد نقطة بعد تعادله مع فريق المالية بهدف لمثله.



2- الحمام مع فاركو



يلتقي فريق الحمام بقيادة سعد سمير مع فريق فاركو بقيادة أحمد عاشور\ن ويدخل فريق الحمام اللقاء بدون رصيد بعد تأجيل مباراتة مع فريق الجزيرة المطروحى، بينما فاركو في المركز الثاني بعد تعادله مع فريق الرجاء بهدف لمثله.



3- بيلا مع الأوليمبي



يلعب فريق بيلا بقيادة إبراهيم الشهيدى مع فريق الأوليمبي بقيادة أحمد سارى، ويدخل الفريقين اللقاء برصيد نقطة بعد تعادل بيلا مع المنصورة ، وتعادل الأوليمبي مع سبورتنج بدون أهداف.



4- المالية مع ألعاب دمنهور



يواجه فريق المالية بقيادة أيمن مجدى فريق دمنهور بقيادة محمد فايز، ويدخل الفريقين اللقاء برصيد نقطة واحدة بعد تعادل فاركو مع الرجاء بدون أهداف، وتعادل المالية مع دكرنس بهدف لمثله



5- حرس الحدود مع الجزيرة



يلعب فريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم مع فريق الجزيرة بقيادة محمد سليمان، ويدخل فريق الحرس اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد نقطة بعد تعادله مع فريق دمنهور بدون أهداف، بينما فريق الجزيرة بدون نقاط بعد تأجيل مباراتة مع فريق الحمام.



6- سبورتنج مع كفر الشيخ



على ملعب نادي ويست سيتى بالاسكندريه، يلتقي فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق مع فريق كفر الشيخ بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق.



يدخل فريق سبورتنج اللقاء وهو في المركز الثامن مكرر برصيد نقطة بعد تعادله مع فريق الأوليمبي بدون أهداف، بينما يتذيل فريق كفر الشيخ المجموعة بعد هزيمته بهدفين مقابل هدف من أبو قير.

مواجهتى الخميس

1- الرجاء مع بلدية المحلة



على ملعب مركز شباب مطروح، يلعب فريق الرجاء بقيادة محمد عبد السميع مع فريق بلدية المحلة بقيادة رمضان السيد، ويدخل الفريقين اللقاء برصيد نقطة واحدة .



2- بنى عبيد مع المنصورة



يحل فريق المنصورة بقيادة ياسر عبد الواحد صيفاً ثقيلاً على فريق بنى عبيد بقيادة عادل صديق، ويحتل فريق بنى عبيد المركز الثاني مكرر برصيد نقطة بعد تعادله مع فريق البلدية بهدف لمثله، بينما فريق المنصورة في المركز الثامن بنفس الرصيد بعد تعادله مع فريق بيلا بدون أهداف



ترتيب المجموعة الثالثة



1- أبو قير 3 نقاط

2- البلدية نقطة

3- الرجاء نقطة

4- دكرنس نقطة

5- فاركو نقطة

6- المالية نقطة

7- بنى عبيد نقطة

8- الأوليمبي نقطة

9- دمنهور نقطة

10- حرس الحدود نقطة

11- بيلا نقطة

12- المنصورة نقطة

13- سبورتنج نقطة

14- الحمام صفر

15- الجزيرة صفر

16- كفر الشيخ صفر