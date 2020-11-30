بسبب إقالته.. كيكي سيتين يرفع دعوى قضائية ضد برشلونة

تقدم الإسباني كيكي سيتين المدير الفني السابق لبرشلونة، بدعوى قضائية ضد إدارة النادي الكتالوني، بسبب إقالته من تدريب الفريق في نهاية الموسم الماضي.

وتمت إقالة كيكي سيتين من منصب المدير الفني لبرشلونة، بعد الخسارة القاسية أمام بايرن ميونخ (8-2)، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في أغسطس الماضي.

وكشفت إذاعة "راديو كتالونيا"، أن سيتين سيتقدم بشكوى ضد برشلونة، لعدم تنفيذ قواعد التعاقد بينهما، وتحديدا من الناحية المالية.

وأوضحت أن كيكي يطالب برشلونة، بالمقابل المادي المتفق عليه في تعاقده، والذي كان يمتد لمدة موسمين.

ويطالب كيكي من الإدارة المؤقتة لبرشلونة، بدفع القيمة المالية في تعاقد مساعديه، بحسب التعاقد المبرم مع الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو.

وتولى تدريب برشلونة منذ بداية الموسم الجاري، الهولندي رونالد كومان، خلفا لكيكي سيتين المقال من منصبه.

على الجانب الأخر علق إدواردو بيرموديز، رئيس نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني، على تكريم مواطنه ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، للأسطورة مارادونا بقميص فريقه.

ورفع ميسي قميص مارادونا أثناء تمثيله لفريق "نيولز أولد بويز" الأرجنتيني، والذي يشجعه كذلك ليونيل، في لقاء أوساسونا اليوم بالدوري الإسباني.

ورحل الأسطورة مارادونا عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي، عن عمر يناهز الـ 60 عاما، نتيجة تعرضه لسكته قلبية.

وقال إدواردو: "أتمنى من أن نتمكن من إعادة ميسي إلى نادينا، نحن نحبه هنا، ميسي شخص عزيز جدًا في نيولز، وروزاريو والأرجنتين".

أحرز ليونيل ميسي هدف فريق برشلونة الرابع، في شباك أوساسونا، في المباراة التي تقام،ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الإسباني.

وخلع قميصه عقب إحرازه الهدف، وظهر أنه يرتدي تحته قميص لـ مارادونا عندما كان لاعبا في صفوف نيولز أولد بويز.

وبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: سيرجينيو ديست – أوسكار مينجيزا – كليمنت لونجليه – جوردي ألبا

الوسط: فرينكي دي يونج – فيليبي كوتينيو – بيدري

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – مارتن برايثوايت

وأوضح بيرموديز: "أنا أعشق ميسي وأحبه كثيرا، لم يكن لدي أدنى شك في أنه سيفعل ذلك، بسبب حبه لنيويلز، لكنه كان هائلا".

ووصل ليونيل ميسي لمباراته الـ800 مع برشلونة، بعد مشاركته أمام أتلتيكو مدريد، حيث يمتلك سجلا تهديفيا أسطوريا والذي بلغ 677 هدفًا، بمعدل 0.85 هدف للمباراة، و640 خلال 742 مباراة رسمية، ليتقرب أكثر من رقم أسطورة النادي تشافي هرنانديز، أكثر من ارتدى القميص الكتالوني برصيد 767 مباراة.

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" في المدرجات.