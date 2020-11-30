حسين عبدالغني يعود لـ النصر السعودي

أعلن نادي النصر السعودي، تعيين نجم كرة القدم حسين عبد الغني، مديرا تنفيذيا لكرة القدم في النادي، بعد قبول استقالة عبدالرحمن الحلافي من منصب المشرف العام على الفريق.

وقال نادي النصر السعودي في بيانه: "رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان السويكت أصدر قرارا يقضي بتعيين نجم كرة القدم السعودية الكابتن حسين عبدالغني - لاعب المنتخب السابق ونادي النصر- مديرا تنفيذيا لكرة القدم في النادي".

وقالت صحيف الرياضية السعودية، أن حسين عبدالغني عاد إلى بيته النصر بعد نحو 4 أعوام من رحيله عن النادي، وهذه المرة مديرًا تنفيذيًا للفريق الأول لكرة القدم عوضًا عن عبدالرحمن الحلافي.

وسيتسلم عبدالغني مهامه الجديدة، في اليومين المقبلين، بعد رحيل الحلافي، في أعقاب تراجع نتائج الفريق، في الآونة الأخيرة.