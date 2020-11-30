حسين عبدالغني يعود لـ النصر السعودي

أعلن نادي النصر السعودي، تعيين نجم كرة القدم حسين عبد الغني، مديرا تنفيذيا لكرة القدم في النادي، بعد قبول استقالة عبدالرحمن الحلافي من منصب المشرف العام على الفريق.
وقال نادي النصر السعودي في بيانه: "رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان السويكت أصدر قرارا يقضي بتعيين نجم كرة القدم السعودية الكابتن حسين عبدالغني - لاعب المنتخب السابق ونادي النصر- مديرا تنفيذيا لكرة القدم في النادي".
وقالت صحيف الرياضية السعودية، أن حسين عبدالغني عاد إلى بيته النصر بعد نحو 4 أعوام من رحيله عن النادي، وهذه المرة مديرًا تنفيذيًا للفريق الأول لكرة القدم عوضًا عن عبدالرحمن الحلافي.
وسيتسلم عبدالغني مهامه الجديدة، في اليومين المقبلين، بعد رحيل الحلافي، في أعقاب تراجع نتائج الفريق، في الآونة الأخيرة.
وخسر الفريق العاصمي في 4 مباريات من أصل 5 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يحتل على إثرها المركز الـ15، فيما خسر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين السبت أمام غريمه الهلال.
وكا عبدالغني (43 عامًا) اعتزل كرة القدم، مطلع الموسم الجاري، بعد مسيرة 25 عامًا، حيث مثل الأهلي مرة أخرى في محطته الأخيرة قبل التوقف.
وحقق عبدالغني مع النصر 3 بطولات خلال تجربته معه بين 2009 و2017، وهي لقبي دوري المحترفين (2014-2015)، وكأس ولي العهد 2014.
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