إرسال قائمة الزمالك بدون مفاجآت لاتحاد الكرة والمثلوثى الصفقة الوحيدة

فى مفاجأة من العيار الثقيل.. سيتم ارسال قائمة الزمالك فى الموسم الجديد اليوم للقيد باتحاد الكرة بدون مفاجأت.

وعلم دوت الخليج من مصدر داخل اللجنة المكلفة بإدارة شئون الزمالك عقب حل مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور أمس أنه تم قيد جميع اللاعبين الموجودين فى قائمة الفريق وخاضوا نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر أن الصفقة الوحيدة الجديدة فى الموسم المقبل تتمثل فى التونسى حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للصفاقسى ومنتخب نسور قرطاج بجانب عودة الثنائي المعار محمد أشرف روقة من إنبى وأحمد فتوح من سموحة.

واستبعد المصدر إبرام صفقات جديدة مشيرا إلى أن قائمة الزمالك مكتملة فى جميع المراكز بداية من رباعى حراسة المرمى محمد أبو جبل وجنش وأبوجبل ومحمد صبحى مرورا برباعى الدفاع محمود علاء ومحمود حمدى الونش و محمد عبدالغنى ومحمد عبدالسلام وثلاثى الجبهة اليمنى حازم امام والمثلوثى وأحمد عيد وثلاثى الجبهة اليسري محمد عبدالشافى وعبدالله جمعة وأحمد أبوالفتوح ورباعى الوسط المدافع طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد أشرف روقة ومحمود عبدالعزيز والأجنحة الهجومية يوسف أوباما وأشرف بن شرقى ومحمد أو ناجم وشيكابالا وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي وكريم بامبو وأمام عاشور وفى الهجوم مصطفى محمد وكاسونجو وعمر السعيد.

وتم قيد بعض اللاعبين خوفا من رحيلهم مجانا فى ظل عدم تلقيهم عروضا رسمية والسماح للجنة بالتفاوض على بيعهم بمبالغ مالية كبيرة تليق بالنادى خاصة من المعارين أو الذين يرغب باتشيكو فى رحيلهم وعلى أمل إبرام صفقات جديدة فى يناير.

وقال المصدر أن هوية القائمة الجديدة تم حسمها من الجهاز الفنى وأمير مرتضى المشرف السابق على الفريق والمجلس المستبعد بقرار وزارة الشباب والرياضة .

وكانت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي قد أصدرت قرارا بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور لحين انتهاء تحقيقات النيابة فى المخالفات المالية والإدارية التى رصدها تقرير لجان التفتيش على القلعة البيضاء . وعينت وزارة الشباب والرياضة لجنة المؤقتة لادارة نادي الزمالك لحين انتهاء تحقيقات النيابة فى المخالفات أو انتهاء فترة المجلس المتبقية أيهما أقرب . وتشكلت اللجنة القضائية التي تدير الزمالك من المستشار أحمد بكري رئيسا وعضوية كل من المستشار هشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ، والمستشار محمد سيد عطية، المحام العام الأول.