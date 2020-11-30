بسبب مارادونا .. ناد أرجنتيني يكشف رغبته في التعاقد مع ميسي

علق إدواردو بيرموديز، رئيس نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني، على تكريم مواطنه ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، للأسطورة مارادونا بقميص فريقه.

ورفع ميسي قميص مارادونا أثناء تمثيله لفريق "نيولز أولد بويز" الأرجنتيني، والذي يشجعه كذلك ليونيل، في لقاء أوساسونا اليوم بالدوري الإسباني.

ورحل الأسطورة مارادونا عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي، عن عمر يناهز الـ 60 عاما، نتيجة تعرضه لسكته قلبية.

وقال إدواردو: "أتمنى أن نتمكن من إعادة ميسي إلى نادينا، نحن نحبه هنا، ميسي شخص عزيز جدًا في نيولز، وروزاريو والأرجنتين".

أحرز ليونيل ميسي هدف فريق برشلونة الرابع، في شباك أوساسونا، في المباراة التي تقام،ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الإسباني. وخلع قميصه عقب إحرازه الهدف، وظهر أنه يرتدي تحته قميص لـ مارادونا عندما كان لاعبا في صفوف نيولز أولد بويز. وبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن الدفاع: سيرجينيو ديست – أوسكار مينجيزا – كليمنت لونجليه – جوردي ألبا الوسط: فرينكي دي يونج – فيليبي كوتينيو – بيدري الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – مارتن برايثوايت

وأوضح بيرموديز: "أنا أعشق ميسي وأحبه كثيرا، لم يكن لدي أدنى شك في أنه سيفعل ذلك، بسبب حبه لنيويلز، لكنه كان هائلا".

ووصل ليونيل ميسي لمباراته الـ800 مع برشلونة، بعد مشاركته أمام أتلتيكو مدريد، حيث يمتلك سجلا تهديفيا أسطوريا والذي بلغ 677 هدفًا، بمعدل 0.85 هدف للمباراة، و640 خلال 742 مباراة رسمية، ليتقرب أكثر من رقم أسطورة النادي تشافي هرنانديز، أكثر من ارتدى القميص الكتالوني برصيد 767 مباراة.

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" في المدرجات.