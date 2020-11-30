نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية بالجولة الأولى للقسم الثالث بالدقهلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت قرعة الموسم الكروى ٢٠٢٠-٢٠٢١ بالقسم الثالث والتى يشارك بها ١٥ فريقا هذا الموسم، بمنطقة الدقهلية لكرة القدم .



وتنطلق مباريات المجموعة العاشرة "الدقهلية" فى الخامس من ديسمبر حيث من المقرر أن ينتهى مباريات الدور الأول بتاريخ ٢٠ فبراير من العام المقبل.