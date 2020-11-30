نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات ساخنة في إفتتاح القسم الثالث بالجيزة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة مباريات المجموعة الخامسة، من مسابقة دوري القسم الثالث، عن مواجهات ساخنة بالجولة الأولى للموسم الجديد الذي سينطلق السبت 5 ديسمبر المقبل. مباريات الأسبوع الأول بالمجموعة الخامسة السبت المقبل.
وحضر مراسم القرعة مندوبي الأندية ولجنة المسابقات.
وحضر مراسم القرعة مندوبي الأندية ولجنة المسابقات.
مباريات الأسبوع الأول
1- أبو النمرس مع مستقبل وطن
2- حلوان العام مع العياط
3- أوسيم مع مركز شباب بشتيل
4- جولدي مع القومي
5- كاسكادا مع الصيد
6- أكتوبر مع البدرشين
7- جينيس مع الصف
8- الإتصالات مع المعادي
6- أكتوبر مع البدرشين
7- جينيس مع الصف
8- الإتصالات مع المعادي