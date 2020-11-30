الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا

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أحمد جودة - القاهرة - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرًا مغلقًا بأحد فنادق السويس استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، في نصف نهائي كأس مصر.

ويختتم الفريق الأحمر تدريباته في الثانية من مساء اليوم الأحد على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة على أن يسافر الفريق بعد المران إلى السويس.

وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد منح لاعبيه راحة من التدريبات أمس على أن يعود الفريق الأحمر للمران اليوم الاثنين.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا الثلاثاء في نصف نهائي كأس مصر في المباراة التي ستقام على ستاد السويس الجديد.

