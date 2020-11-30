عمرو الجنايني: إقامة السوبر الإفريقي فى القاهرة رسميا

وقال الجنايني في تصريحات مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت : " "الكاف أخطرنا بشكل رسمى بإقامة مباراة السوبر الافريقى بالقاهرة ولا نية لتغيير المكان وهذا قرار نهائى".
وتابع: "السوبر الافريقى لن يقام على ستاد القاهرة الذى سوف يتم إغلاقه لمدة شهر بسبب الزرعة الشتوية لذا سوف نحدد ملعب أخر ونعلن عنه بشكل لاحق".
وعن نهائى كأس مصر قال عمرو الجناينى :" نتشاور حاليًا مع الجهات الامنية عن الملعب الذى سوف يستضيف نهائى كأس مصر المقرر له السبت المقبل".
وضرب النادي الأهلي موعدًا مع نهضة بركان المغربي في مباراة السوبر الإفريقي بعدما استطاع الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب نادي الزمالك بنتجة 2/1 في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد القاهرة.
كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة إتحاد الكرة ، عن تفاصيل الجمعية العمومية لإتحاد الكرة والجدل الدائر بسبب بعض البنود المختلف عليها.
وقال الجنايني في تصريحات مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت : " أهنأ الكرة المصرية على عقد جمعية عمومية راقية بمستوى فكرى رائع ونقاش صحى لأبعد مدى ومسجلة فلقد كان يومًا من أسعد أيامى، استمرت العمومية من الحادية عشرة صباح أمس وحتى الثامنة مساء وناقشنا فيها 86 بندا"
وتابع :" لم نصوت على اللائحة بل ناقشنا كل بند وصوتنا عليه بمفرده بدون "كروتة" ، البند الاصعب كان مناقشة عدد أعضاء الجمعية العمومية وتم الاتفاق فى النهاية على 134 عضوا بشكل نهائى بعد حوار مطول".
وأضاف :" شكلنا لجنة الصياغة منعًا لأى لبس واختلاف فى مفهوم أى بند مثلما حدث فى بند التجنيد ، ورفعت شعار الدستور والقانون والفيفا ليس لدى أى تغيير فيهم ، واستندت لبند الدستور المصرى فى بند التجنيد وقررنا أن يكون المرشح أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها بشكل صريح دون أى لبس".
وأكمل عمرو الجنايني :" الجمعية العمومية ثمنت جهود اللجنة الخماسية وطلبت استمرارها لمدة عام أخر ، ووضعنا هذا المطلب فى محضر الجمعية العمومية وسنرفعه للفيفا وننتظر قرار الاتحاد الدولى ، اليوم 30 نوفمبر أخر يوم لنا ولكنا لدينا تكليف من الفيفا بإنهاء اللائحة وختمها ونشرها وابلاغهم بيهم وانتظار الخطوة المقبلة "
واختتم :" انهينا النظام الاساسى بنجاح وبعمومية تليق بمصر ومستمرين فى عملنا لحين أشعار أخر ، 10 أيام أو أقل سوف ننهى فيها نشر اللائحة بعد اقرارها من الاوليمبية ووزارة الرياضة ونرسلها للفيفا وننتظر يا اقرار الانتخابات يا مد للجنة الخماسية".
وعقدت أمس الجمعية العمومية باتحاد الكرة بحضور79 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية، ورفض الأعضاء خلال الجلسة البند 12 المقترح من الخماسية والذي يجعل الأعضاء قاصرين على 96 عضوا فقط، وبعد مناقشات طويلة استغرقت ساعة ونصف، تم التصويت على رفض المقترح والتصويت بالتعديل لزيادة عدد أعضاء الجمعية إلى 134 عضوا.
كما انتصرت الجمعية العمومية في البند 37 والخاص بالثماني سنوات التصاعدية التي كان تم وضعها من الخماسية بحيث يتم تطبيقه بأثر رجعي على من سبق لهم دخول مجلس الاتحاد، ولكن العمومية رفضته وصوتت على إلغاء الأثر الرجعي للبند وجعله فوريا منذ تطبيق اللائحة وإقراره.
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