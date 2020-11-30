عمرو الجنايني: إقامة السوبر الإفريقي فى القاهرة رسميا

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المسئولة عن إدارة إتحاد الكرة ، أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " أبلغ الجبلاية أن إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين النادي الأهلي ونهضة بركان المغربي في مصر بالقاهرة ولن يتم نقلها بشكل نهائي.

وقال الجنايني في تصريحات مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت : " "الكاف أخطرنا بشكل رسمى بإقامة مباراة السوبر الافريقى بالقاهرة ولا نية لتغيير المكان وهذا قرار نهائى".

وتابع: "السوبر الافريقى لن يقام على ستاد القاهرة الذى سوف يتم إغلاقه لمدة شهر بسبب الزرعة الشتوية لذا سوف نحدد ملعب أخر ونعلن عنه بشكل لاحق".

وعن نهائى كأس مصر قال عمرو الجناينى :" نتشاور حاليًا مع الجهات الامنية عن الملعب الذى سوف يستضيف نهائى كأس مصر المقرر له السبت المقبل".

وضرب النادي الأهلي موعدًا مع نهضة بركان المغربي في مباراة السوبر الإفريقي بعدما استطاع الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب نادي الزمالك بنتجة 2/1 في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد القاهرة.