رئيس الاتحاد الألماني لكرة اليد يدافع عن إقامة المونديال في مصر

وقال رئيس الاتحاد، أندرياس ميشلمان، لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين في مقابلة مشتركة مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد، مارك شوبر: "تخيل لو كنا سنستضيف مونديال 2021، سنضمن لجميع الضيوف أننا سنبذل قصارى جهدنا لضمان سلامة اللاعبين في الفقاعة الصحية، ثم تأتي فرنسا وإسبانيا والدول الاسكندنافية وتقول: لن نذهب إلى ألمانيا! ... بالتأكيد لن نجد ذلك أمرا ظريفا... الأمر يتعلق بموازنة المخاطر، وحاليا الفرص تفوق المخاطر".
وبسبب جائحة كورونا، ترددت مؤخرا دعوات متزايدة من ألمانيا على وجه الخصوص لتأجيل البطولة. ويريد الاتحاد الدولي لكرة اليد الالتزام بموعد انعقاد المونديال المقرر إقامته خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير المقبل.
وبالنسبة للمونديال، طور المنظمون خطة للنظافة داخل فقاعة صحية. وقال ميشلمان: "إنهم يفعلون كل شيء لضمان السلامة قدر الإمكان فيما يتعلق بكورونا. إنهم يأخذون قضية السلامة على محمل الجد".
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