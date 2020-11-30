جدل بنود اللائحة.. عمرو الجنايني يكشف تفاصيل عمومية اتحاد الكرة| فيديو

وقال الجنايني في تصريحات مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت : " أهنئ الكرة المصرية على عقد جمعية عمومية راقية بمستوى فكرى رائع ونقاش صحى لأبعد مدى ومسجلة فلقد كان يومًا من أسعد أيامى، استمرت العمومية من الحادية عشرة صباح أمس وحتى الثامنة مساء وناقشنا فيها 86 بند"
وتابع :" لم نصوت على اللائحة بل ناقشنا كل بند وصوتنا عليه بمفرده بدون "كروتة" ، البند الاصعب كان مناقشة عدد أعضاء الجمعية العمومية وتم الاتفاق فى النهاية على 134 عضو بشكل نهائى بعد حوار مطول".
وأضاف :" شكلنا لجنة الصياغة منعًا لأى لبس واختلاف فى مفهوم أى بند مثلما حدث فى بند التجنيد ، ورفعت شعار الدستور والقانون والفيفا ليس لدى أى تغيير فيهم ، واستندت لبند الدستور المصرى فى بند التجنيد وقررنا أن يكون المرشح أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها بشكل صريح دون أى لبس".
وأكمل عمرو الجنايني :" الجمعية العمومية ثمنت جهود اللجنة الخماسية وطلبت استمرارها لمدة عام أخر ، ووضعنا هذا المطلب فى محضر الجمعية العمومية وسنرفعه للفيفا وننتظر قرار الاتحاد الدولى ، اليوم 30 نوفمبر آخر يوم لنا ولكنا لدينا تكليف من الفيفا بإنهاء اللائحة وختمها ونشرها وابلاغهم بيهم وانتظار الخطوة المقبلة "
واختتم :" انهينا النظام الاساسى بنجاح وبعمومية تليق بمصر ومستمرين فى عملنا لحين إشعار آخر ، 10 أيام أو أقل سوف ننهى فيها نشر اللائحة بعد اقرارها من الاوليمبية ووزارة الرياضة ونرسلها للفيفا وننتظر يا اقرار الانتخابات يا مد للجنة الخماسية".
وعقدت أمس الجمعية العمومية باتحاد الكرة بحضور79 عضوا، ورفض الأعضاء خلال الجلسة البند 12 المقترح من الخماسية والذي يجعل الأعضاء قاصرين على 96 عضوا فقط، وبعد مناقشات طويلة استغرقت ساعة ونصف، تم التصويت على رفض المقترح والتصويت بالتعديل لزيادة عدد أعضاء الجمعية إلى 134 عضوا.
كما انتصرت الجمعية العمومية في البند 37 والخاص بالثماني سنوات التصاعدية التي كان تم وضعها من الخماسية بحيث يتم تطبيقه بأثر رجعي على من سبق لهم دخول مجلس الاتحاد، ولكن العمومية رفضته وصوتت على إلغاء الأثر الرجعي للبند وجعله فوريا منذ تطبيق اللائحة وإقراره.
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