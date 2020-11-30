جدل بنود اللائحة.. عمرو الجنايني يكشف تفاصيل عمومية اتحاد الكرة| فيديو

وقال الجنايني في تصريحات مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت : " أهنئ الكرة المصرية على عقد جمعية عمومية راقية بمستوى فكرى رائع ونقاش صحى لأبعد مدى ومسجلة فلقد كان يومًا من أسعد أيامى، استمرت العمومية من الحادية عشرة صباح أمس وحتى الثامنة مساء وناقشنا فيها 86 بند"

وتابع :" لم نصوت على اللائحة بل ناقشنا كل بند وصوتنا عليه بمفرده بدون "كروتة" ، البند الاصعب كان مناقشة عدد أعضاء الجمعية العمومية وتم الاتفاق فى النهاية على 134 عضو بشكل نهائى بعد حوار مطول".

وأضاف :" شكلنا لجنة الصياغة منعًا لأى لبس واختلاف فى مفهوم أى بند مثلما حدث فى بند التجنيد ، ورفعت شعار الدستور والقانون والفيفا ليس لدى أى تغيير فيهم ، واستندت لبند الدستور المصرى فى بند التجنيد وقررنا أن يكون المرشح أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها بشكل صريح دون أى لبس".