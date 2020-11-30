نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حجز نادي الزمالك مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر منذ عدة أيام بشكل رسمي عقب الفوز على نادي مصر في المباراة التي جمعت بينهما.

وبفوز الزمالك على نادي مصر يحجز الفارس الأبيض مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر ليضرب موعدا مع نظيره فريق طلائع الجيش الذي تأهله قبله لهذا الدور.

وستلعب مباراة فريق الزمالك ضد نظيره فريق طلائع الجيش يوم 1 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

وستقام مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش يوم 1 ديسمبر في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

كما ستذاع مباراة الزمالك وطلائع الجيش يوم 1 ديسمبر المقبل في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر على قناة "أون تايم سبورتس" ولكن لم يتم تحديد معلق اللقاء بعد.