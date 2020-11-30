نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 8 مباريات مرتقبة في مجموعة القاهرة بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام في الثانية والنصف من عصر غداً الثلاثاء 6 مباريات مرتقبة في الجولة الثانية من منافسات مجموعة القاهرة، بدوري القسم الثاني للموسم الجديد 2020/2021.

وتختتم تلك الجولة يوم الخميس المقبل بإقامة مواجهتي النصر مع جمهورية شبين وسرس الليان مع الزرقا.

ويقدم "الفجر الرياضي" مباريات الجولة الثانية:



1- السكة الحديد مع بتروجت



يشهد ملعب السكة الحديد مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين فريق السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور مع فريق بتروجت بقيادة علاء عبد العال،

ويدخل السكة اللقاء بالمركز الرابع برصيد نقطة وحيدة عقب تعادله مع الترسانة 2-2 ، بينما فريق بتروجت متصدر المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق كوكاكولا 3-0.



2- طنطا مع الترسانة





يحل فريق الترسانة بقيادة علاء نوح ضيفاً ثقيلاً على فريق طنطا بقيادة رضا عبد العال، بملعب نادي طنطا، وشهدت الجولة السابقة تعادل الترسانة على ملعبه مع السكة الحديد 2-2 وتأجل لقاء الزرقا مع طنطا.



3- كوكاكولا مع المريخ



يلتقي فريق كوكاكولا بقيادة محمد عبد الله مع فريق المريخ بقيادة أحمد عبد العزيز، على الملعب الفرعي للدفاع الجوي، وشهدت الجولة السابقة خسارة كوكاكولا من بتروجت 3-0 وفوز المريخ على النجوم 1-0.



4- النجوم مع منتخب السويس



يخوض فريق النجوم بقيادة البرتغالي نيلسون سانتوس لقاء مرتقب وصعب مع فريق منتخب السويس بقيادة أشرف خضر.



يدخل فريق النجوم اللقاء بالمركز الرابع عشر بدون رصيد بعد هزيمته من المريخ بهدف، بينما منتخب السويس في المركز الخامس برصيد نقطة بعد تعادله مع فريق النصر بهدف لمثله.



5- بورتو السويس مع نادي Z



على استاد الجيش بالسويس، يواجه فريق بورتو بقيادة أشرف توفيق فريق زد بقيادة أسامة نبيه، يدخل بورتو اللقاء وهو في المركز الخامس مكرر برصيد نقطة وحيدة بعد تعادله مع فريق منتخب السويس بهدف لمثله، كما يملك فريق زد نقطة أيضاً، بالمركز العاشر، بعد تعادله مع القناة بدون أهداف.



6- القناة مع الداخلية



يلتقي القناة بقيادة تامر مصطفى مع الداخلية بقيادة هشام زكريا، يدخل فريق القناة اللقاء بالمركز العاشر برصيد نقطة بعد تعادله مع فريق زد بدون أهداف، بينما الداحلية تعادل مؤخرا مع النصر بهدف لمثله.



مباريات الخميس

1- سرس الليان مع الزرقا



على ملعب نادي سرس، يلعب فريق سرس الليان بقيادة أسامة حجاج مع فريق الزرقا بقيادة طارق الصاوي.



ويحتل سرس الليان وصافة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق جمهورية شبين بهدف دون رد، بينما تأجل لقاء الزرقا مع طنطا بالجولة الأولى.



2- النصر مع جمهورية شبين



يستضيف فريق النصر بقيادة سيد عيد نظيرة فريق جمهورية شبين بقيادة أبو العينين شحاتة، ويدخل النصر اللقاء بالمركز الخامس مكرر بعد تعادله مع فريق الداخلية بهدف لمثله، بينما يحتل فريق جمهورية شبين المركز الخامس عشر بدون رصيد بعد هزيمته من

سرس الليان بهدف دون رد.



ترتيب المجموعة الثانية



1- بتروجت 3 نقاط

2- سرس الليان 3 نقاط

3- المريخ 3 نقاط

4- السكة نقطة

5- الترسانة نقطة

6- الداخلية نقطة

7- النصر نقطة

8- منتخب السويس نقطة

9- بورتو السويس نقطة

10- القناة نقطة

11- إف سي مصر نقطة

12- النجوم صفر

13- جمهورية شبين صفر

14- كوكاكولا صفر



15- طنطا صفر

16- الزرقا صفر