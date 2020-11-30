نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان قرعة دوري القسم الثالث بالإسكندرية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تنطلق يوم السبت المقبل 5 ديسمبر مباريات أولى مباريات المجموعة الحادية عشر من دوري القسم الثالث بإقامة مواجهات مرتقبة وهامة لأندية الإسكندرية.
وأقيمت القرعة بحضور لجنة المسابقات ومندوبي الأندية استعداداً للموسم الجديد 2020/2021.
ومن المقرر أن يلتقي في الجولة الأولى كلاً من :
1- العامريه مع العبور
2- المعموره مع حوش عيسى
3- كفر بولين مع رشيد
4- البترول مع الدلنجات
5- القباري مع إم في بي
6- الترام مع ايتاي البارود
7- المياه مع كفر الدوار
8- المجد مع بدر