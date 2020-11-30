أمير مرتضي لـ طارق حامد: شكرًا على تعبك وإخلاصك

رد امير مرتضي منصور مدير الكرة السابق بنادي الزمالك علي رسالة طارق حامد له بعد حل مجلس ادارة نادي الزمالك امس .
وغرد امير مرتضي عبر تويتر : " شكرًا على تعبك واخلاصك اتشرفت بيك فعلًا .. نتقابل تاني قريبًا " .
وكتب أمير عبر حسابه: اليوم صباحا تم توجيه الشكر لي على المرحلة السابقة، بالتالي اليوم أرحل عن نادي الزمالك بعد ٢٨ شهرًا وأعود لمكاني مشجعًا للنادي يومًا ما كان أقصى أحلامي منذ الطفولة هو ارتداء قميص نادي الزمالك والتشرف بتمثيله والفوز معه ببطولات كلاعب ولم تكتب لي".
وتابع:" لكني تشرفت شرف اكبر بالإشراف على فريق الزمالك والنجاح في تحقيق ٥ بطولات تسعد جماهيره على مدار عامين ولكن كمسئول، لم يكتب لي الاستمرار ولم اتمكن من استكمال ما بدأته وما تمنيته من تطوير لكن وجودي على رأس منظومة الكرة شرف لا يوازيه شئ"
وأضاف:" شكرًا لمجلس الادارة وشكرًا مرتضى منصور على ثقتك فيا وعلى ما قدمته للزمالك لولاك لما نولت هذا الشرف ، اتمنى اكون رفعت رأسك كأحد العاملين في النادي وكأبن قبل أي شئ".
واختتم أمير حديثه قائلا:" شكرًا لكل اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية والادارية والعمال ، تشرفت بالعمل معكم أتمنى التوفيق لكم جميعا وفعلًا اتشرفت بكل لاعب في الجيل ده كنت رجالة استحقيته ما وصلته من بطولات و حب واحترام من جماهيركم".
وأضاف :"جماهير نادي الزمالك بدأت علاقتنا في مساحة من الشك في قدرتي على النجاح ونجحنا كفريق كرة القدم في اسعادكم في اوقات كثيرة بدعمكم وثقافتكم وحبكم للكيان مكسبي الكبير هو ثقتكم فيا واحترامكم ليا كل كلمات الشكر لا تكفي وأرجو تقبلوا اعتذاري عن أي تقصير واتمنى اني كنت عند حسن الظن"
وعلم دوت الخليج من مصدر أن المخالفات التى رصدها تقرير اللجنة التى قامت بالتفتيش على نادي الزمالك وتمتلك صفة الضبطية القضائية على النحو التالي :
1- إيداع أموال النادي في الخزينة وعدم إيداعها في حسابات النادي الرسمية، ما عرض أموال النادي للسرقة والاختلاس.
2- قبول عضويات بأقل من القيمة التي وافقت عليها الجمعية العمومية للنادي والاهمال في تحصيل أقساط العضويات ومنح عضويات مستثناه لفئات غير مستحقة، وفقا للقانون أو اللائحة.
3- العقارات.. الإهمال في تحصيل الإيرادات وإهدار حقوق النادي في الإيجارات ببعض المحلات وعمل عقود جديدة لنفس المستأجرين.
4- وجود عجز في الخزينة وعجز في مخزون الأدوات والملابس الرياضية في المخازن.
5- مخالفات بإدارة المشتريات كعروض أسعار وهمية وتسويات بأوراق غير سليمة ووجود عهدة وسلف مع الموظفين بمبلغ 53 مليون جنيه وعدم تسويتها.
6- إسناد الأعمال بالأمر المباشر لعدد من الشركات للأعمال الإنشائية والتوريدات في النادي.
7- عدم خصم قيمة الضرائب من عقود اللاعبين مما أضاع على خزينة الدولة 300 مليون جنيه خصوصا الأجانب.
8- عدم خصم رسوم التسجيل من عقود اللاعبين والبالغة 1.5% من قيمة العقد وسدادها من أموال النادي.
9- عدم تحصيل ضريبة المبيعات وتوريدها للخزانة العامة للدولة.
10 - عدم سداد المستحقات الأميرية مثل التأمينات الاجتماعية وأقساط وزارة الأوقاف.
11- تحميل خزينة النادي أموال دون وجه حق لسداد رسوم تصالح في مخالفات مباني 7 ملايين جنيه.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد منحت مديرية الشباب والرياضة حق تشكيل لجنة تدير الزمالك ضمت المستشار أحمد البكري رئيسا والمستشار هشام ابراهيم نائبا و والمستشار محمد سيد عطية المحامي العام الأول بمحكمة النقض عضوا .
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