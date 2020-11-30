لا مساس بفريق الكرة.. رئيس الزمالك الجديد يوجه رسالة خاصة للجماهير

أكد المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المعينة لإدراة نادي الزمالك أنه لا مساس بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي مشيرًا إلى تكوين لجنة كرة للإشراف عليه .

وقال المستشار أحمد البكري في تصريحات مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت : " لا مساس بفريق كرة القدم بنادي الزمالك ، أدعو جماهير الفريق إلى عدم القلق والشعور بالطمأنينة من هذا الجانب ".

وتابع : " اللجنة تضم كوكبة من النجوم وسيقومون بمساعدة الفريق ومحاولة تحقيقه لكافة البطولات وعلى رأسهم أشرف قاسم وأيمن يونس وأحمد رمزي وعبد الحليم علي ".

وأختتم : " سنقوم بدعم الفريق من كل الجوانب حتى يتم توفير الإستقرار للفريق ، وسنتسلم عملنا اليوم وسندرس كافة الأمور الإدارية الخاصة بالنادي ".

حالة كبيرة من الجدل تفرض نفسها داخل الشارع الكروى الزملكاوى فى الوقت الحالى بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بوقف مجلس الزمالك بقيادة مرتضى منصور وتعيين لجنة مؤقتة جديدة لإدارة النادي خلال الفترة المقبلة . وأعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية ، فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 وتضمن ما يلي: أولًا: فيما يتعلق بنادى الزمالك للألعاب الرياضية فقد تقرر : • إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة. • وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامه ،وما سوف تسفر عنه من نتائج ،أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة ايهما أقرب. • تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة. ثانيًا: وقف واستبعاد مجالس إدارات أندية دمياط الرياضى والشرقية الرياضى والقاهرة الرياضى بصفة مؤقتة وإحالة المخالفات الخاصة بهم إلى النيابة العامة وتكليف مديريات الشباب والرياضة كل فيما يخصه بتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها لحين انتهاء تحقيقات النيابة. وعلم " دوت الخليج " أن موقف مرتضى منصور بشأن خوض انتخابات الزمالك المقبلة لا يزال معلقا ،ففى حال انتهاء التحقيقات مع مجلسه وإثبات براءته سيكون من حقه خوض انتخابات الزمالك 2021 بشكل طبيعى ، أما فى حال ثبوت مخالفات قوية لمجلسه فإنه لن يخوض الانتخابات ، وهو ما سيتم حسمه بشكل كامل خلال الأيام المقبلة ، ولا يعنى قرار اللجنة الأولمبية بوقفه 4 سنوات عدم ترشحه لانتخابات الزمالك المقبلة خاصة وأن الأمر أصبح فى يد القضاء الآن نتيجة لجوء مرتضى منصور إلى القضاء والطعن على قرار إيقافه من اللجنة الأولمبية .

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