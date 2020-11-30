نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكام مباريات اليوم في دوري مراكز الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام اليوم الإثنين مباريات ختام الأسبوع الثالث لدوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنوفية. ومن المقرر أن يلتقي اليوم كلاً من : 1- سبك الاحد مع كفر قورص الساعة ١١ ملعب اشمون : أحمد ماجد ومحمد عاطف وعلاء احمد 2- اشمون مع ابو نشابة الساعة ١ ملعب اشمون : محمد عاطف وأحمد ماجد وعلاء أحمد 3- كفر داود مع سنتريس الساعة ١٢ ملعب الخطاطبة : طارق الشهدي وأمين خالد وأحمد الصفتي 4- ابنهس والدبايبة الساعة ١١ ملعب قويسنا : أحمد نبيل وماجد مرسي وندي ناجي 5- بجيرم والروضة الساعة ١ ملعب قويسنا : ماجد مرسي وأحمد نبيل وندي ناجي

6- اصطباري وبركه السبع الساعة ١٢ ملعب اصطباري : سعيد جمعة وأحمد جمال وعبد الله طاهر

