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حكام مباريات اليوم في دوري مراكز الشباب

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكام مباريات اليوم في دوري مراكز الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام اليوم الإثنين مباريات ختام الأسبوع الثالث لدوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنوفية.

ومن المقرر أن يلتقي اليوم كلاً من :

1- سبك الاحد مع كفر قورص الساعة ١١ ملعب اشمون : أحمد ماجد ومحمد عاطف وعلاء احمد

2- اشمون مع ابو نشابة الساعة ١ ملعب اشمون : محمد عاطف وأحمد ماجد وعلاء أحمد

3- كفر داود مع سنتريس الساعة ١٢ ملعب الخطاطبة : طارق الشهدي وأمين خالد وأحمد الصفتي

4- ابنهس والدبايبة الساعة ١١ ملعب قويسنا : أحمد نبيل وماجد مرسي وندي ناجي

5- بجيرم والروضة الساعة ١ ملعب قويسنا : ماجد مرسي وأحمد نبيل وندي ناجي


6- اصطباري وبركه السبع الساعة ١٢ ملعب اصطباري : سعيد جمعة وأحمد جمال وعبد الله طاهر

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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