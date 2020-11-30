نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحمام يختتم استعدادتة لمباراة فاركو بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم نادي الحمام استعدادتة لمباراة فاركو التي ستنطلق في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء في أولي مباريات الحمام بالمجموعة الثالثة لدوري الدرجة الثانية بعد تأجيل مباراتة الأولي أمام الجزيرة بسبب الإمطار .

ويقام مران الحمام عصر اليوم بملعب مركز شباب الحمام الذي ستقام عليه المباراة في الثانية والنصف عصر الغد .



ويسعي الجهاز الفني واللاعبين لحصد نقاط المباراة ثلاث لتكون دافع قوي لباقي مباريات الدوري هذا الموسم ، أما فاركو فيسعي للظفر بالثلاث نقاط بعد تعادلة في أولي مبارياتة أمام الرجاء بملعب حرس الحدود 1/1.



يذكر أن الفريق المطروحي أعلن عن إنضمام 15 لاعب وهم: علي حسين مدافع نادي النجوم ، والتعاقد مع أكثم سمير لاعب وسط بلدية المحلة ، والتعاقد مع عماد حماد لاعب وسط كوم حمادة ، وإسلام جمارك مهاجم الأوليمبي،وأسامة رجب لاعب سوهاج، وأيمن شعبان لاعب قنا، وأوكا حارس بني سويف، وعظيمة لاعب النصر للتعدين والألومنيوم، وشريف دومينيك لاعب شباب سموحة،و مصطفي عادل لاعب النصر للتعدين، وائل علي لاعب المنيا، خليل نيمار لاعب الزمالك، وعلي أبو العلا لاعب سموحة، محمد البغدادي لاعب النصر ، وعبد الوهاب صابر لاعب البنك الأهلي.



وقام نادي الحمام المطروحي بقيد 12 لاعب في قائمة الفريق الأولي للموسم الجديد وضمت كل من: إسلام محمد السعيد "الحريري"، وأحمد عادل طعيمة، وعمر محمد مرعي، وأحمد السيد أحمد "بطوط"، ومصطفي محمود رمضان "عفروتو"، وعبد الرحمن عبدالنبي، و محمد أحمد محمد " بكار"، وعمار شحاتة حسين، ومحمود زناتي رشيد، ومحمود محمد محمود " أبوزيد".

وجاء تشكيل الجهاز الفني للفريق كالأتي: جمال حلو مشرف عام علي الكرة، وعبد المولي مهني مديرا للكرة، وسيد زهران مدير شئون لاعبين، وسمير سعد مدير فني، ومحمد حسن" بيبو" مدرب عام، وعاطف عيد مدرب حراس المرمي ، وتامر طه معد بدني، وعماد عبد المولي مدير إداري، وخميس رزق إداري، وأحمد طه طبيب.

