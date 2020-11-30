جلسة ودية بين الخطيب ورئيس صن داونز تقرب سيرينو من الإنضمام للأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف البرازيلي جاستين سيرينو صانع ألعاب نادي صن داونز من الانتقال للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية بعد جلسه جمعت رئيس النادي ومحمود الخطيب.

وقال شوبير في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت : "سيرينو اقترب من الانضمام إلى النادي الأهلي بعد جلسة ودية جمعت بين باتريس موتسيبي رئيس نادي صن داونز ومحمود الخطيب ".

وتابع : " باتريس موتسيبي كان متواجد في مدرجات نهائي دوري أبطال إفريقيا بين نادي الزمالك والأهلي ، وكان حريص على دعم موسيماني في هذه المباراة الصعبة".

وأختتم : جمعته جلسة ودية بينه وبين محمود الخطيب وتطرقوا إلى الحديث عن بعض الملفات التي بالتأكيد أن سيرينو من ضمنها ، وبعد ذلك سافر إلى جنوب إفريقيا بطائرة خاصة بعد مباركته لموسيماني على تحقيق اللقب".

وفاز النادي الأهلي على نادي الزمالك 2-1 وتوج بدوري أبطال إفريقيا بعد هدف رائع من محمد مجدي أفشة في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد القاهرة.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير، أن المهاجم السنغالي أليو بادجي أقتربت رحلته من النهاية مع الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الحالية.

وعلق "شوبير" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بادحي إما إلى فرنسا او بولندا على سبيل الإعارة".

وفي سياقا آخر، قام محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، بجولة تفقدية اليوم بفرع النادي بمدينة نصر، لمتابعة سير العمل في الإنشاءات الخاصة بالأسوار وجراج الأهلي بمدينة نصر.

رافق الكابتن خلال الجولة العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، والمهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، في حضور أحمد النحاس، القائم بأعمال مدير مقر الأهلي بمدينة نصر.

وحرص محمود الخطيب على الوقوف على آخر التطورات الإنشائية بشأن سور النادي بشارعي حسن مأمون والنصر، حيث بدأ العمل به في سبتمبر الماضي وتم تنفيذ ٧٠% منه، على أن يشهد فبراير المقبل الانتهاء منه.

وتابع محمود الخطيب أعمال الإنشاء الخاصة بـ«جراج النادي»، الذي تبلغ مساحته 33 ألف متر مربع، ويتسع لـ1000 سيارة تقريبًا، وذلك بعد أن تم الحصول على كل التصاريح والموافقات اللازمة، ويحل الجراج الجديد مشكلة تكدس سيارات الأعضاء بصفة نهائية.

وتم الانتهاء من ٥٠% من المشروع فيما يتعلق بأعمال الحفر، حيث بدأ العمل بالجراج منتصف أكتوبر الماضي، على أن يتم افتتاحه في يونيو المقبل.

الجدير بالذكر ان رئيس النادي الأهلي تفقد قبل اسبوعين فرع النادي بمدينة نصر، لمتابعة الخطوات التنفيذية في المشاريع الإنشائية وفى مقدمتها مشروع إنشاء جراج النادى ، ورافقه خلال الجولة التفقدية خالد مرتجي وطارق قنديل مهند مجدي ومحمد سراج الدين أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد مرجان المدير التنفيذي، وسامح علي كامل المستشار الهندسي، وأحمد النحاس القائم بأعمال مدير الفرع.

واستمع الخطيب لشرح مفصل من المهندس سامح علي كامل، لآخر المستجدات في الملف الإنشائي داخل فرع مدينة نصر، وأبرزها الجراج الذي يتم إنشاؤه على مساحة 33 ألف متر مربع، ويستوعب 1000 سيارة تقريبًا، والذي بدأت الأعمال الإنشائية به منذ فترة، ويجري العمل به على قدم وساق بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة، ومن المقرر افتتاحه أواخر شهر مايو المقبل، وحل مشكلة تكدس السيارات بصورة نهائية.

ويشهد فرع الأهلي بالشيخ زايد خلال الفترة الحالية استكمال طفرة الإنشاءات والخدمات، وفقًا للخطة الاستراتيجية الطموحة التي وضعها مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب؛ بهدف تقديم أفضل الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية على كافة المستويات؛ في إطار حرص المجلس على اعتماد كافة مخططات المنشآت الجديدة والبدء فيها على أرض الواقع.

وتتواصل أعمال التشييد والبناء المتعلقة بصب (بدروم) صالة الجمباز بالنادي والتي ستكون على أعلى مستوى من التجهيز، بما يليق بقيمة ومكانة عضو النادي ، كما تواصلت أعمال التشييد والبناء في صالة الكاراتيه الجديدة بالفرع والتي ستكون على أعلى مستوى يليق بقيمة ومكانة عضو النادي.

ويسابق النادي الزمن لإنجاز هذا المشروع الإنشائي الجديد الذي يعد واحدا من ضمن سلسلة المشروعات الإنشائية المتعددة التي يجري تنفيذها في مقر النادي بالجزيرة وفروعه بمدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس، ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعها مجلس الادارة بهدف خدمة أعضاء نادي القرن وتحقيق كافة تطلعاتهم.