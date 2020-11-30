أول رسالة من أحمد بكري رئيس لجنة إدارة الزمالك لجماهير النادي عقب حضوره اليوم

طمأن المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، الجماهير على فريق الكرة بالقلعة البيضاء.

وأوضح البكري أن اللجنة هدفها خدمة النادي لحين إجراء انتخابات بعد دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

وكانت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك وصلت إلى مقر القلعة البيضاء اليوم لتسلم مهام عملها.

وتضم اللجنة كلا من أحمد بكرى رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة رئيسا للجنة وهشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة اللاسئناف بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قررت إحالة المخالفات الماليه الواردة بتقرير لجنة بنادي في الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة وتقرر إيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شؤون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامه ،وما ستسفر عنه من نتائج ،أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة ايهما أقرب

وكانت وزارة الشباب والرياضة قررت حل مجلس إدارة الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي.