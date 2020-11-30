30 مليون جنيه ديون الزمالك لـ اتحاد الكرة ..هل تعرقل قيد قائمة الفريق؟

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن عدم قيد الفريق لقائمته المحلية باتحاد الكرة بسبب وجود مديونية على النادي لاتحاد الكرة تصل إلى 30 مليون جنيه.

وأوضح المصدر أنه يتم حاليا التواصل مع مسؤولي اتحاد الكرة من أجل حل أزمة المستحقات المتأخرة للجبلاية.

وكان المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك أكد أنه يطمئن الجماهير على فريق الكرة بالقلعة البيضاء موضحا أن اللجنة هدفها خدمة النادي لحين إجراء انتخابات بعد دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

ووصلت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك إلى مقر القلعة البيضاء اليوم لتسلم مهام عملها، وتضم كل من أحمد بكرى رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة رئيسا للجنة وهشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الإسئناف بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قررت إحالة المخالفات الماليه الواردة بتقرير لجنة بنادي في الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة وتقرر إيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شؤون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامه ،وما ستسفر عنه من نتائج ،أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة ايهما أقرب