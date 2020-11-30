نهضة بركان المغربي يرفض خوض السوبر الإفريقي أمام الأهلي فى مصر

وأبدى الجانب المغربي اعتراضه على مبدأ إقامة السوبر الإفريقي فى القاهرة كون الفريق المنافس على اللقب من مصر، وطالب نهضة بركان المغربي بنقل المباراة خارج مصر.

ومن المقرر أن يلتقى نهضة بركان المغربي " بطل مسابقة الكونفدرالية "مع الأهلي" بطل دوري أبطال إفريقيا "خلال شهر ديسمبر المقبل فى السوبر الإفريقي فى القاهرة وفقا لما استقر عليه الكاف.

تلقى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " خطابا رسميا من قبل نهضة بركان المغربي يعترض فيه على قرار إقامة السوبر الإفريقي فى القاهرة .

واكن عمرو الجنايني رئيس اللجنة المسئولة عن إدارة إتحاد الكرة ، أكد أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " أبلغ الجبلاية أن إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين النادي الأهلي ونهضة بركان المغربي في مصر بالقاهرة ولن يتم نقلها بشكل نهائي.

وقال الجنايني في تصريحات مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت : " "الكاف أخطرنا بشكل رسمى بإقامة مباراة السوبر الافريقى بالقاهرة ولا نية لتغيير المكان وهذا قرار نهائى".

وتابع: "السوبر الافريقى لن يقام على ستاد القاهرة الذى سوف يتم إغلاقه شهرا بسبب الزرعة الشتوية لذا سوف نحدد ملعبا أخر ونعلن عنه بشكل لاحق".

وعن نهائى كأس مصر قال عمرو الجناينى :" نتشاور حاليًا مع الجهات الامنية عن الملعب الذى سوف يستضيف نهائى كأس مصر المقرر له السبت المقبل".

وضرب النادي الأهلي موعدًا مع نهضة بركان المغربي في مباراة السوبر الإفريقي بعدما استطاع الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب نادي الزمالك بنتجة 2/1 في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد القاهرة.

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة إتحاد الكرة ، عن تفاصيل الجمعية العمومية لإتحاد الكرة والجدل الدائر بسبب بعض البنود المختلف عليها.

وقال الجنايني في تصريحات مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت : " أهنأ الكرة المصرية على عقد جمعية عمومية راقية بمستوى فكرى رائع ونقاش صحى لأبعد مدى ومسجلة فلقد كان يومًا من أسعد أيامى، استمرت العمومية من الحادية عشرة صباح أمس وحتى الثامنة مساء وناقشنا فيها 86 بندا"

وتابع :" لم نصوت على اللائحة بل ناقشنا كل بند وصوتنا عليه بمفرده بدون "كروتة" ، البند الاصعب كان مناقشة عدد أعضاء الجمعية العمومية وتم الاتفاق فى النهاية على 134 عضوا بشكل نهائى بعد حوار مطول".