نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد خسارة إفريقيا.. الزمالك يسعي لتجديد عقد نجمي الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفريق الكروي الا?ول بنادي الزمالك حالة من الحزن بسبب خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا، عقب الهزيمة أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الختامي.

الزمالك يسعى لتجديد عقدي يوسف أوباما وفرجاني ساسي

استقر مسؤولو الزمالك على تجديد عقد الثنائي يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الأول، وزميله الدولي التونسي فرجاني ساسي.

ويتبقى موسم واحد في عقد الثنائي يوسف أوباما وفرجاني ساسي مع الزمالك ويحق لهما التوقيع لأي ناد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

من جانبه طالب المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو إدارة الزمالك، سرعة أنهاء ملف التجديد للثنائي فرجاني ساسي ويوسف أوباما، من أجل الاستقرار والحفاظ على قوام الفريق في الموسم الجديد.