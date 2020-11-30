نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إصابة صلاح محسن بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثبتت المسحة الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابة صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر بفيروس كورونا.

وكان فريق الأهلي قد أجرى مسحة طبية صباح أمس الأحد بمقر النادي الأحمر بالجزيرة، وذلك وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بإجراء مسحات ‏طبية قبل المباريات الرسمية.‏

ومن المقرر أن يخضع صلاح محسن مهاجم الأهلي لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.

وكان صلاح محسن قد عاد للانتظام في تدريبات الفريق خلال الأيام الماضية بعد انتهاء إعارته لصفوف نادي سموحة.

وتأكد غياب صلاح محسن عن مواجهة الأهلي غدًا أمام الاتحاد السكندري في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا الثلاثاء في نصف نهائي كأس مصر في المباراة التي ستقام على ستاد السويس الجديد.