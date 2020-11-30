عيد عبد الملك: الزمالك أنضف وأحلى حاجة بتحصلنا

علق أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك ومنتخب مصر على أحوال نادي الزمالك في الفترة الأخيرة خاصة بعد حل مجلس إدارة نادي الزمالك، تزامنا مع نصف نهائي كأس مصر.

وغرد احمد عيد من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: "الناس كلها زعلانة على البطولة طبعًا واحوال النادي والي قال انا بطلت تشجيع والي قال هبعد شوية والي قفل الاكونتات بتاعته".

وتابع: "والزمالك هيلعب بكرة قبل نهائي واراهن لو الزمالك بيعلب ماتش ودي هتلاقي كل النادي متجمعة تتفرج عليه علشان هو انضف وأحلي حاجة بتحصلنا".

تأهل ناديا الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر بفوز الأول على أبو قير للأسمدة والثاني على أف سي مصر بالنتيجة عينها 2-1 ضمن منافسات ربع نهائي المسابقة.

وفي المباراة الأولي فاز الأهلي على أبو قير للأسمدة من الدرجة الثانية على ملعب الجيش في برج العرب، ليلتقي مع الاتحاد السكندري في الأول من ديسمبر المقبل.

وسجل للأهلي وليد سليمان (15 و26 من ركلة جزاء)، فيما سجل الغيني كارفالا كايوتيه هدف أبو قير (39).

وفي الثانية، حقق الزمالك حامل اللقب فوزًا صعبًا على أف سي مصر 2-1 على ملعب السويس، ليلاقي طلائع الجيش في نصف النهائي.

وتقدم أف سي مصر عن طريق البديل عبد الرحمن جمال "جندية" (85)، وعادل البديل أسامة فيصل النتيجة للزمالك (90+6)، ليضيف البديل الثاني أحمد سيد "زيزو" الهدف الثاني للزمالك في الشوط الإضافي الثاني من ركلة جزاء (116).