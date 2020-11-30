استمرار إيجابية تحليل كورونا لـ صالح جمعة وديانج وشريف فى الأهلي

أثبتت المسحة الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استمرار إيجابية تحليل فيروس كورونا للرباعي صالح جمعة وأليو ديانج ومحمد شريف، وأحمد ياسر ريان.

كان النادي الأهلي أعلن إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا الأسبوع قبل الماضي، كما أعلن إصابة محمد شريف وأحمد ياسر ريان يوم الأحد الماضي، أما أليو ديانج فأكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إصابته بالفيروس قبل مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر استمرار خضوع اللاعبين الأربعة إلى برنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.

وتأكد غياب اللاعبين الأربعة عن مباراة الأهلي غدًا أمام الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر.

واستقرت لجنة التخطيط بالأهلي على الإستغناء عن صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول للكرة خاصة في ظل قناعة الجهاز الفني بعدم أهميته ووجود أكثر من عنصر مميز في ذات مركزه.

وناقشت اللجنة- حسب مصادر خاصة- في اجتماع مطول حضر جزء منه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني تقرير حول قائمة الموسم الجديد التي سيتم إرسالها لإتحاد الكرة اليوم لتشارك بشكل رسمي في مسابقة كأس مصر بدءًا من مواجهة الغد أمام الإتحاد السكندري في نصف نهائي البطولة.

ورأت اللجنة أن صالح جمعة استنفذ كل الفرص التي حصل عليها ولم يقدم أي شئ رغم تعهده كثيرًا بالإلتزام والعودة لمستواه في قطاع الناشئين، بجانب عدم تلقيه أي عروض للإعارة أو البيع النهائي، لذا كان قرار فسخ تعاقده بشكل ودي ومنحه الإستغناء الخاص به.

وتوج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا علي حساب الزمالك 2-1 في المباراة التي اقيمت بينهما الجمعة بإستاد القاهرة. ولم يكن الفوز الذي حققه الأهلي علي حساب مواطنه الزمالك 2/ 1، والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه، هو المكسب الوحيد من تلك المباراة التي استضافها ملعب "ستاد القاهرة".

وجاء فوز الأهلي بالبطولة، لتعود "الأميرة الأفريقية" إلى خزائن الفريق بعدما غابت عن الفريق الأحمر منذ نسخة عام 2013، والتي توج فيها الفريق باللقب عقب فوزه على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي 3 / 1بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.