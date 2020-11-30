لجنة الكرة تجتمع بجهاز للزمالك لبحث ترتيبات سفر الفريق إلى الإسكندرية

عقد أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بالزمالك وعبد الحليم علي عضو اللجنة ومدير الكرة، جلسة مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي باتشيكو وأحمد زاهر المدير الإداري للفريق من أجل الحديث عن بعض الأمور الخاصة بفريق الكرة أبرزها ترتيبات سفر الفريق إلى الاسكندرية الانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء طلائع الجيش في نصف نهائي الكأس.
وتناقش عضوا اللجنة مع المدير الادراي بشأن القائمتين المحلية والأفريقية للفريق خاصة وأنه سيتم قيدهما اليوم.
وكان المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك قد طمأن الجماهير على مستقبل فريق الكرة بالقلعة البيضاء موضحا أن اللجنة هدفها خدمة النادي لحين إجراء انتخابات بعد دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.
وكانت للجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك وصلت إلى مقر القلعة البيضاء اليوم لتسلم مهام عملها، وتضم كل من أحمد بكرى رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة رئيسا للجنة وهشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الإسئناف بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قررت إحالة المخالفات الماليه الواردة بتقرير لجنة بنادي في الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة وتقرر إيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شؤون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامه ،وما ستسفر عنه من نتائج ،أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة ايهما أقرب
وكانت وزارة الشباب والرياضة قررت حل مجلس إدارة الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي.
ويواصل فريق الزمالك استعداداته اليوم، الإثنين، لمواجهة طلائع الجيش، مساء غد الثلاثاء، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من مسابقة كأس مصر، والتى يحرص خلالها الأبيض لتحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على البطولة التى يحمل لقبها من النسخة الماضية.
وستشهد المباراة استمرار غياب محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للأبيض، بسبب خضوعه للبرنامج التأهيلى الذى يخضع له من أجل التعافى من الإصابة التى لحقت به فى عظمة الترقوة وأدت إلى ابتعاده عن الفريق طوال الفترة الماضية التى تجاوزت الثلاثة أشهر منذ إصابته فى مباراة الأهلى الشهيرة بقمة الدور الثانى من مسابقة الدورى الممتاز فى الموسم المنقضى، ومن المقرر أن يدخل الفريق فى معسكر مغلق عقب المران الختامى للفريق مساء اليوم، استعدادا للمباراة المرتقبة أمام طلائع الجيش.
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