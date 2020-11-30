لجنة الكرة تجتمع بجهاز للزمالك لبحث ترتيبات سفر الفريق إلى الإسكندرية

عقد أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بالزمالك وعبد الحليم علي عضو اللجنة ومدير الكرة، جلسة مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي باتشيكو وأحمد زاهر المدير الإداري للفريق من أجل الحديث عن بعض الأمور الخاصة بفريق الكرة أبرزها ترتيبات سفر الفريق إلى الاسكندرية الانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء طلائع الجيش في نصف نهائي الكأس.

وتناقش عضوا اللجنة مع المدير الادراي بشأن القائمتين المحلية والأفريقية للفريق خاصة وأنه سيتم قيدهما اليوم.

وكان المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك قد طمأن الجماهير على مستقبل فريق الكرة بالقلعة البيضاء موضحا أن اللجنة هدفها خدمة النادي لحين إجراء انتخابات بعد دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

وكانت للجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك وصلت إلى مقر القلعة البيضاء اليوم لتسلم مهام عملها، وتضم كل من أحمد بكرى رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة رئيسا للجنة وهشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الإسئناف بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قررت إحالة المخالفات الماليه الواردة بتقرير لجنة بنادي في الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة وتقرر إيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شؤون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامه ،وما ستسفر عنه من نتائج ،أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة ايهما أقرب

وكانت وزارة الشباب والرياضة قررت حل مجلس إدارة الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي.