محمد مجدي أفشة: أحمد حسن ساعدني في الانتقال لـ الأهلي

أكد محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب النادي الأهلي، أنه حقق حلمه باللعب للفريق الأحمر، مبديًا سعادته بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا.
وقال أفشة في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على "راديو مصر": " الحمد لله على التتويج باللقب، هذه اللحظات الأجمل في حياتي، شرف لي وضع اسمي في تاريخي النادي الأهلي، وأسعى لتحقيق المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة".
وأضاف: "عندما كنت في بيراميدز، كانت رغبتي الأكيدة اللعب في النادي الأهلي، والكابتن أحمد حسن كان موجود معي في كل التفاصيل وطالبني بالصبر والاجتهاد، وهو كان يقف بجانبي، من أجل تحقيق حلمي بارتداء القميص الأحمر".
وواصل أفشة: "الأهلي كان اختياري الأول والأخير، وكان حلم حياتي اللعب بين صفوفه، وتحدثت مع الكابتن أحمد حسن وأبلغته بأنني لن ألعب لغيره، وهو ساندني بقوة ودعمني من أجل الرحيل عن بيراميدز والانتقال لصفوف الأهلي".
وزاد: "نحن في الأهلي نلعب كل المباريات للفوز، اشتغلت على نفسي بدنيا وفنيا، ويجب أن نكون جميعًا على قدر المسئولية، ومتمسك دائما بالفرصة واللعب بشكل مستمر".
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