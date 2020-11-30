استعدادا للدوري.. بيراميدز يواجه أهلي بني غازي وديا.. الخميس

اتفق الجهاز الإداري بنادي بيراميدز على خوض فريق الأول لكرة القدم، مباراة ودية ثالثة في إطار استعداداته لانطلاق الموسم الجديد ومباريات الدوري الممتاز وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية يوم الخميس المقبل أمام نادي أهلي بني غازي الليبي على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، في الخامسة مساء.

وسبق لبيراميدز أن خاض مباراتين وديتين أمام البنك الأهلي وفاز بهدفين دون مقابل، وسموحة وحقق الفوز كذلك بهدفين مقابل هدف وحيد، في إطار استعداداته لانطلاق الموسم الجديد.

وكان الايفوارى ويلفيرد كانون مدافع بيراميدز، قد انضم لصفوف فريقه أمس ،الأحد، بعد انتهاء فترة الأجازة التى حصل عليها للتوجه إلى مسقط رأسه بكوت ديفوار، حيث لم يبدأ اللاعب فترة الإعداد مع فريقه والتى انطلقت فى الأيام الأولى من شهر نوفمبر الجارى. وحرص كانون على التواجد فى ملعب الدفاع الجوى لمشاهدة مواجهة فريقه الودية أمام سموحة التى حقق فيها بيراميدز الفوز بهدفين مقابل هدف سجلهما نبيل عماد دونجا، وإبراهيم حسن، فيما سجل حسام حسن هدف سموحة الوحيد من ركلة جزاء. ومن المنتظر أن يصل اليوم الغانى جون أنطوى مهاجم بيراميدز إلى القاهرة اليوم الاثنين للانضمام لصفوف فريقه، بعد انتهاء فترة الإجازة التى حصل عليها، ولم يتم تحديد موعد وصول البوركينى إريك تراروى حتى الأن، لصعوبة التواصل مع اللاعب.

ويواجه بيراميدز الإنتاج الحربي في بداية مشواره بالدوري الممتاز، كما ينتظر مواجهة الفائز من هورسييد بطل الصومال والاتحاد الليبي في دور ال٣٢ الأول من كأس الكونفدرالية الأفريقية.