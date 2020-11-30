إصابة صلاح محسن مهاجم الأهلي بفيروس كورونا

أصيب صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بفيروس كورونا قبل ساعات من مواجهة الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

وقرر الجهاز الفنى للأهلى استبعاد اللاعب على الفور من معسكر الفريق قبل مواجهة الاتحاد السكندرى فى كأس مصر .

استقرت لجنة التخطيط بالأهلي على الإستغناء عن صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول للكرة خاصة في ظل قناعة الجهاز الفني بعدم أهميته ووجود أكثر من عنصر مميز في ذات مركزه.

وناقشت اللجنة- حسب مصادر خاصة- في اجتماع مطول حضر جزء منه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني تقرير حول قائمة الموسم الجديد التي سيتم إرسالها لإتحاد الكرة اليوم لتشارك بشكل رسمي في مسابقة كأس مصر بدءًا من مواجهة الغد أمام الإتحاد السكندري في نصف نهائي البطولة.

ورأت اللجنة أن صالح جمعة استنفذ كل الفرص التي حصل عليها ولم يقدم أي شئ رغم تعهده كثيرًا بالإلتزام والعودة لمستواه في قطاع الناشئين، بجانب عدم تلقيه أي عروض للإعارة أو البيع النهائي، لذا كان قرار فسخ تعاقده بشكل ودي ومنحه الإستغناء الخاص به.

وتوج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا علي حساب الزمالك 2-1 في المباراة التي اقيمت بينهما الجمعة بإستاد القاهرة. ولم يكن الفوز الذي حققه الأهلي علي حساب مواطنه الزمالك 2/ 1، والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه، هو المكسب الوحيد من تلك المباراة التي استضافها ملعب "ستاد القاهرة".

وجاء فوز الأهلي بالبطولة، لتعود "الأميرة الأفريقية" إلى خزائن الفريق بعدما غابت عن الفريق الأحمر منذ نسخة عام 2013، والتي توج فيها الفريق باللقب عقب فوزه على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي 3 / 1بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتأتي عودة الفريق للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، كمكسب آخر للفريق، حيث سيشارك في البطولة التي تستضيفها قطر في الفترة من الأول من فبراير وحتى 11 من الشهر ذاته عام 2021.

وسيكون بمقدور الأهلي إضافة مكسب جديد إلى مكاسبه، حينما يواجه فريق نهضة بركان المغربي في القاهرة، حيث لم يحدد الاتحاد الافريقي (كاف) موعدا لتلك المباراة.

ويكتسب الفوز بالبطولة على حساب الغريم التقليدي الزمالك، طابعا خاصا ، بالإضافة إلى جني مبلغ ثلاثة ملايين دولار، عقب فوز بلقب البطولة. وينقسم هذا المبلغ إلى 5ر2 مليون دولار هي قيمة الفوز بالمسابقة، بالإضافة لحصول الأهلي على مليون دولار نظير مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية .

وفي المقابل ، سيحصل الزمالك على مليون وربع المليون دولار هي جائزة الفريق الفائز بالمركز الثاني في البطولة. وبدأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في تقديم جوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى في البطولة منذ 1997 وكانت قاصرة على أصحاب المركز الثمانية الأولى بواقع مليون دولار للفائز باللقب و750 ألف دولار للوصيف و5ر427 ألف دولار لكل من الفريقين الآخرين اللذين وصلا المربع الذهبي و25ر261 ألف دولار لكل من الفريقين اللذين احتلا المركز الثالث في دور المجموعات و190 ألف دولار لكل من الفريقين اللذين احتلا المركز الرابع الأخير في المجموعة بدور المجموعات.