نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار إيجابية مسحة كورونا لرباعي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثبتت المسحة الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استمرار إيجابية الرباعي صالح جمعة وأليو ديانج ومحمد شريف، وأحمد ياسر ريان.

وكان النادي الأهلي قد أعلن إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا الأسبوع قبل الماضي، كما أعلن إصابة محمد شريف وأحمد ياسر ريان يوم الأحد الماضي، أما أليو ديانج فأكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إصابته بالفيروس قبل مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر استمرار خضوع اللاعبين الأربعة إلى برنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.

وتأكد غياب اللاعبين الأربعة عن مباراة الأهلي غدًا أمام الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر.