نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد التتويج الإفريقي.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على قائمة الاعبين الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء، في الميركاتو الصيفي المقبل داخل مصر.

الراحلون عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

وكان الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، قد حصد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا عقب فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف.

من جانبه استقر موسيماني على رحيل الجناح الأنجولي جيرالدو دا كوستا، بالاضافة الى المهاجم السنغالي أليو بادجي، عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في الميركاتو الصيفي المقبل داخل مصر.

وفي نفس السياق قرر مسؤولو الأهلي بعد موافقة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الموافقة على رحيل أحمد الشيخ جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، لبيراميدز.