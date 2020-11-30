نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد هازارد.. تعرف على مصابي ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره شاختار الأوكراني، يوم غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام شاختار الأوكراني، على أرضية على ملعب "أولمبيسكي"، معقل الأخير.

ويغيب عن ريال مدريد النجم البلجيكي إيدين هازارد، جناح اللوس بلانكوس، والذي أُصيب في مباراة الفريق أمام ديبورتيفو ألافيس، في بطولة الدوري الإسباني.

كما يستمر غياب الرباعي، سيرجيو راموس، داني كارفاخال، فيدي فالفيردي، أودريوزولا بسبب الإصابة أيضًا.

وفي سياق متصل، شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة شاختار الأوكراني، العديد من المفاجآت وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتويبي.

خط الدفاع: فاران، ناتشو، ميندي، فيكتور تشوست، مارسيلو، ميليتاو.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، إيسكو، أوديجارد، سيرجيو أريباس.

خط الهجوم: بنزيما، ماركو أسينسيو، فينيسيوس، رودريجو، ماريانو دياز، لوكاس فاسكيز.