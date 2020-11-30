نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد بلال: تطبيل الزملكاوية لمصطفى محمد سيهدمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق أحمد بلال نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقا، على أداء مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك، في مباراة نهائي القرن.

وأكد أن مصطفى محمد لم يظهر بالشكل الأمثل في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي، الذي انتهى بتتويج الأحمر بطلا بثنائية مقابل هدف.

وأشار أحمد بلال في تصريحات لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار، إلى أن مصطفى محمد يحتاج لكثير من العمل خارج منطقة الجزاء.

وتابع: " اتعجب من الاشخاص الذين هاجموا حسام البدري بعدما قال إن مصطفى يحتاج لكثير من العمل".

وأكد : " مصطفى محمد ليس كريستيانو رونالدو ومن الطبيعي أن يتم اننقاده والتطبيل هيخلص عليه".