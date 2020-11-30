نادي 6 أكتوبر يضم حارس مرمى شرم الشيخ لمدة موسمين

ووقّع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي 6 أكتوبر ، لمدة موسمين بحضور مسئولي مجلس الإدارة والمدير الإداري للفريق.



ويعد أحمد محمد، أحد الحراس الموهوبين، وكانت بداية نشأته بنادي سماد السويس ثم انتقل إلى فريق مركز شباب المدينة ومنه الي نادي عزبة النخل، و نادي شرم الشيخ، وأخيرًا نادي 6 أكتوبر بالعريش بدوري القسم الثالث.



ويذكر أن نادى 6 أكتوبر انهى الموسم المنقضى في المركز الثالث برصيد 18 نقطة.