نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطار السكة الحديد يصطدم بتروجت في الممتاز "ب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق بتروجت متصدر المجموعة الثانية ضيفاً ثقيلاً على فريق السكة الحديد صاحب المركز الرابع في الثانيه والنصف من عصر غداً الثلاثاء في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الثانية بدورى القسم الثاني.



يدخل فريق بتروجت بقيادة علاء عبد العال، صاحب القمة القمة برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه على فريق كوكاكولا بثلاثة أهداف نظيفة سجلها محمود فيليكس "هدفين" و عبد الرحمن السكران هدف، بينما فريق السكة الحديد في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة بقيادة جمعه مشهور، الذي تعادل مع فريق الترسانة بهدفين لكلا منهم سجل هدفين السكة محمد رمزي من ضربة جزاء والمتولى محمود في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

السكة الحديد

يعتمد صاحب الملعب على لاعبيه، عبد العليم السيد وفوزي الكاشف ومحمد رمزى وحازم شعيب ومحمد عبد الرحيم ريعو والحارس إبراهيم شعللها.

بتروجت

بينما أبرز لاعبين بتروجت محمود فيليكس هدّاف الفريق وإسلام عادل كانو وأحمد كمال وخالد عبد الرازق، وعبد الرحمن السكران.



ضم فريق السكة 13 لاعب في فترة الانتقالات الصيفية وهم عبد الله بيكا، أحمد محمد بلحه، إسلام صلاح سولارى،اسلام سليمان، أمير حجازي ومحمد ريعو وعادل فكرى ومحمود السيد كلشط، ومحمد السيد العربى وإسلام عفروتو وأحمد النحاس وأبو سريع.



بينما ضم بتروجت 9 لاعبين وهم محمود السيد وإسلام هشام ومحمد سمير وأحمد عادل وعمرو الجوهرى، وكريم لالا وإبراهيم عبد القوي ومحمود منصور.

الأجهزة الفنية



يقود السكة، جمعة مشهور مدير فني وكمال اليمنى مدرب عام وخالد بليه مدرب وإسلام طاهر مدرب مساعد ووائل خليفه مدرب حراس مرمى و الدكتور محمد عبد العال طيب ووليد نصار اخصائي علاج طبيعي وحسين إبراهيم مدلك ووليد أنور مدير شؤون اللاعبين ومحمد جمال مدير كرة ومحمود عبد الغفور ومصطفى جميل ويوسف إبراهيم عمال مهمات، ويشرف على الفريق نبيل كمال ومحمد نافع.



بينما يقود بتروجت، علاء عبد العال مدير فني ومحمد سعد مدرب عام وياسر رجب مدرب وشريف بيومى مدرب مساعد وممدوح إبراهيم مدرب حراس مرمى وأحمد خالد مدير ادارى وطارق حماد مدير كرة والدكتور أحمد رجب طيب وتامر ذو ألهمه مؤهل بدنى.

