جلسة لـ باتشيكو وعبد الحليم علي مع لاعبي الزمالك

عقد البرتغالي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك وعبد الحليم علي عضو اللجنة ومدير الكرة جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض للحديث معهم ومطالبتهم بالتركيز في الفترة الحالية استعدادا للقاء طلائع الجيش في نصف نهائي الكأس المقرر لها غدا باستاد برج العرب.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق مساء اليوم بالاسكندرية استعدادا للقاء المقبل أمام الطلائع.

ووفر الزمالك حافلة جديدة للاعبين بعد تحطم الحافلة السابقة عقب لقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.