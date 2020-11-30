لاعب مهم يرحل عن الأهلي خلال ساعات

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن هناك لاعب في النادي الأهلي اقترب كثيرا من الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر، مشيرا إلى أنه تلقى عدة عروض داخل وخارج مصر.
وقال في تصريحات عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "قد يتم الاعلان عن رحيل أحمد الشيخ عن الأهلي خلال ساعات".
وأضاف أحمد حسن أن "اللاعب آليو بادجي ايضا تلقى أكثر من عرض خارجي".
وأضاف: "هناك جلسة بين صالح جمعة ومدير الكرة بالأهلي سيد عبدالحفيظ، لحسم مصيره تماما، خاصة أنه لا يشارك بصفة أساسية، ومن الممكن ان يكون هناك اتجاه لإعارته، ولازال الموقف معلق حتى الآن".
وتابع: "الأهلي سيرفع اسماء محمد محمود وكريم نيدفيد ومحمود متولي للإصابة وسيتم قيدهم في القائمة الشتوية".
وواصل: "سيتم قيد 33 لاعبا في القائمة الافريقية، كما سيتم قيد 3 لاعبين من فريق الشباب والذين يلعبون مع منتخب مصر للشباب، وهم عربي بدر وأحمد نبيل كوكا وعبدالرحمن أشرف "كوكا"، وهم لاعبين جيدين ولهم مستقبل كبير".
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